Biden saúda vitória de Gustavo Petro na Colômbia

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou hoje o senador e ex-guerrilheiro Gustavo Petro, que venceu as eleições presidenciais da Colômbia, tornando-se no primeiro chefe de Estado de esquerda da história do país.

Joe Biden também congratulou "o povo da Colômbia por realizar eleições livres e justas e reafirmou o apoio dos Estados Unidos" ao país sul-americano, de acordo com um comunicado da Casa Branca.

O chefe de Estado norte-americano "espera trabalhar com o presidente eleito", com quem falou hoje, "para continuar a fortalecer a cooperação bilateral", acrescentou o texto.

Petro, candidato da coligação Pacto Histórico, tornou-se no domingo no primeiro esquerdista a ganhar a Presidência da Colômbia, após obter 11.279.917 votos (50,44%), na segunda volta eleitoral frente ao rival, o populista independente Rodolfo Hernández, da Liga de Governantes Anticorrupção, que alcançou 10.576.617 sufrágios (47,31%).

Petro, economista de 62 anos e ex-militante do grupo guerrilheiro M19, sucederá, a partir de 07 de agosto, ao Presidente de Colômbia, Iván Duque, e governará no período 2022-2026.