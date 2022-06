Jackpot de 65 milhões saiu a apostador de fora de Portugal

Um apostador, de fora de Portugal, conseguiu acertar na chave vencedora do jackpot de 65 milhões de euros do concurso do Euromilhões sorteado nesta sexta-feira.

De acordo com informação do departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, este sorteio não foi particularmente feliz para os apostadores nacionais. O melhor que saiu em Portugal foram dois quartos prémios, cada um com direito a receber 1.829 euros.

Recorde-se que a chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira é composta pelos números 17 - 26 - 36 - 37 - 40 e pelas estrelas 9 e 12.