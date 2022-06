Incêndio em mercado no leste da China causa seis mortos

Um incêndio que deflagrou na quinta-feira num mercado de materiais de construção na cidade de Hangzhou, no leste da China, causou pelo menos seis mortos, informou hoje a imprensa local.

O acidente começou cerca das 10:00, hora local (03:00 em Lisboa), num parque temático de gelo e neve, localizado dentro do mercado.

As instalações do parque estavam fechadas ao público para manutenção.

Bombeiros e equipas de resgate foram ao local do acidente e conseguiram extinguir as chamas, antes do meio-dia.

Quatro dos 18 feridos que foram resgatados e levados para o hospital morreram no mesmo dia, devido aos ferimentos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Hangzhou, dois bombeiros que ficaram feridos no combate às chamas e na operação de resgate morreram hoje.

As causas do incêndio, que afetou uma área com 600 metros quadrados, ainda estão a ser investigadas.