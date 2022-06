Retomado voo entre Portugal e China após mais de seis meses de suspensão

A ligação aérea entre Portugal e a China vai ser retomada no dia 11 de junho, com a frequência de um voo por semana, após ter estado suspensa durante mais de seis meses.

Fonte da companhia aérea Beijing Capital Airlines confirmou à agência Lusa o reinício da única ligação aérea entre Portugal e o leste da Ásia.

As autoridades da cidade chinesa de Xian, a capital da província de Shaanxi, suspenderam a ligação com Lisboa no dia 25 de dezembro, numa altura em que aquela região enfrentava um surto de covid-19. A cidade retomou, em 23 de janeiro, os voos domésticos, mas manteve as ligações internacionais suspensas.

O voo ficou então com estatuto incerto, sendo sistematicamente cancelado, semana após semana.

Ao abrigo da estratégia de 'zero casos' de covid-19, a China mantém as fronteiras praticamente encerradas desde março de 2020.

O país autoriza apenas um voo por cidade e por companhia aérea, o que reduziu o número de ligações aéreas internacionais para o país em 98%, face ao período pré-pandemia.