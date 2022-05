Ministra da Defesa concorda com necessidade de rever tabelas remuneratórias das Forças Armadas

A ministra da Defesa concordou hoje com o PSD quanto à necessidade de rever as tabelas remuneratórias das Forças Armadas, mas descartou a possibilidade de esse processo vir a ser feito este ano.

Numa audição parlamentar no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022, a ministra da Defesa foi confrontada pelo deputado social-democrata Carlos Eduardo Reis quanto à disparidade "brutal" de vencimentos entre as Forças Armadas e as forças de segurança.

Eduardo Reis apelou a que Helena Carreira acompanhe uma proposta que o PSD irá apresentar quanto aos vencimentos das "quatro primeiras categorias de praças e dos dois primeiros postos na categoria de sargentos", recordando que o anterior ministro da Defesa, João Gomes Cravinho, "teve abertura para aceitar uma proposta do PSD de colocar os recrutas com um vencimento que fosse, no mínimo, o salário mínimo nacional".

Na resposta, a ministra da Defesa afirmou que a questão das remunerações "tem sido estudada", tendo na sua posse "estudos que foram feitos" sobre a matéria e tem ouvido "com muita atenção todos aqueles que chamam a atenção para o problema".

"Concordo, claro, que temos de enfrentar, nalgum momento, a revisão das tabelas remuneratórias, devido ao facto que enunciou de termos aumentado o salário mínimo e isso afetar, depois, os equilíbrios da tabela", frisou.

No entanto, Helena Carreiras referiu que se trata de "um trabalho que tem de ser feito com mais cuidado, com mais atenção, para garantir que haverá todas as condições para poder vir a ser realizado".

"Não prevejo que este ano possamos avançar nesta matéria, mas no diálogo e na discussão sem dúvida podemos, e espero que possamos fazê-lo", frisou.

Em resposta à ministra da Defesa, Carlos Eduardo Reis ironizou que não ficava "insatisfeito" com o facto de a ministra da Defesa ter dito que a revisão da tabela remuneratória não será feita este ano.

"Como o PS tem governado com o programa do PSD, este ano vem o quadro de praças e, para o ano, vem a revisão da tabela remuneratória. E, portanto, vamos dar esses passos todos que são importantes para resolver o problema dos efetivos", acrescentou.