Ministra da Agricultura garante estar confortável com opções do primeiro-ministro

A ministra da Agricultura e Alimentação garantiu hoje não se sentir responsável pela saída das florestas do seu ministério, uma vez que tal aconteceu antes de assumir o cargo, vincando estar "confortável" com as opções tomadas pelo primeiro-ministro.

"Não me sinto responsável pela saída das florestas [do Ministério da Agricultura], até porque quando fui convidada para assumir esta posição, em 2019, já não faziam parte desta área governativa", assegurou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Pescas.

A ministra vincou que esta é uma matéria com a qual vive "muito bem", que diz respeito à orgânica do Governo e às escolhas do primeiro-ministro, António Costa.

"Sinto-me confortável com as suas opções", vincou.

A tutela política das florestas pertence ao Ministério do Ambiente, uma decisão que mereceu críticas por parte das confederações de agricultores.