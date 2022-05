Marcelo refere que cabe ao Ministério da Saúde decidir próximos passos

O Presidente da República disse hoje que cabe ao Ministério da Saúde e à Direção-Geral da Saúde (DGS) ouvir os especialistas e decidir sobre os próximos passos a dar quanto à pandemia de covid-19.

Questionado sobre o facto de o bastonário da Ordem dos Médicos defender que os infetados com sintomas ligeiros deixem de fazer isolamento, Marcelo Rebelo de Sousa, que falava na Maia, disse que cabe ao Ministério da Saúde e à DGS decidir.

"Eu não tenho de achar, os especialistas propõem e vão propondo soluções diversas de acordo com o que consideram que é a gravidade da situação e, portanto, cabe ao Ministério da Saúde depois tomar uma decisão", afirmou o Chefe de Estado à margem da entrega do prémio do concurso literário de 2022, promovido anualmente pelos Lions.

Marcelo Rebelo de Sousa reforçou que decidirá quem tem competências para decidir, lembrando que a evolução da situação pandémica na Europa, assim como em Portugal, tem sido positiva.

Questionado pelos jornalistas se iria ver o jogo entre o FC Porto e o Benfica com o primeiro-ministro, António Costa, que está hoje no Porto para encerrar a Conferência sobre o Futuro da Europa, Marcelo Rebelo se Sousa disse que não por motivos de agenda.

"Vi nos jornais que o senhor primeiro-ministro ia para Lisboa no final da conferência e eu fica cá, no Porto, porque amanhã [domingo] tenho encontro dos bombeiros de Portugal", frisou.