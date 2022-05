Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Associação criminosa na mira da PJ. Identificados agressores do jovem morto na festa do título"

- "Portugueses gozam em média 18 anos de reforma"

- "Presidente do Sporting exige ao Governo que seja implacável"

- "FC Porto vai processar Varandas por ataque a Pinto da Costa"

- "Benfica garante empréstimo de 60 milhões"

- "Números oficiais. Três polícias feridos por dia"

- "'Rei dos Aspiradores'. Escolhia vítimas por catálogo"

- "'Fora de jogo'. Fisco foi esperar Jonas ao aeroporto"

- "Guerra na Ucrânia. Zelensky desiludido acusa Europa de depender da Rússia"

- "Combustíveis. Carga fiscal baixa mas não trava alimentos"

- "Recife. Mau tempo faz mais de 100 mortos no Brasil"

- "Exames nacionais 2021. Alunos pobres com piores notas a tudo"

Público:

- "Conselho Europeu. UE vence resistência de Órban e aprova embargo parcial ao petróleo russo"

- "Passageiros terão 'via verde' para evitar esperas nos aeroportos"

- "Há 350 portugueses com 800 imóveis no paraíso fiscal do Dubai"

- "Preços. Com descontos, combustíveis ficam abaixo do valor-referência"

- "Sucesso escolar. Hiato entre alunos pobres e os restantes está a reduzir-se"

- "Constitucional - Quatro dos oito presidentes do TC escaparam ao crivo da AR"

- "1962-2022. Morreu Raquel Seruca, 'uma inspiração' para quem faz ciência"

- "Kenneth Montague: 'É importante que haja mais pessoas negras a comprar obras de artistas negros'"

- "Literatura. A nova editora de Carlos Vaz Marques dá-nos livros que fazem 'a história do presente'"

Jornal de Notícias:

- "Hospitais ainda fecham portas a acompanhantes de grávidas no parto"

- "Sobreviventes de cancro e diabéticos travados nos empréstimos"

- "Falsos bancários burlaram clientes online em milhões de euros"

- "Porto. Metro entrega impacte ambiental da nova linha esta semana"

- "Escolas. Norte litoral é o que mais puxa pelos alunos desfavorecidos"

- "Bruxelas baixa expectativas no embargo ao petróleo russo"

- "Reino Unido. Festa de quatro dias para o Jubileu da rainha Isabel II"

- "'Piromania mediática' de Varandas vale processo do F. C. Porto"

- "Liga. Benfica lidera na perda de espectadores"

- "Fora de Jogo. Jonas retido no aeroporto e constituído arguido"

Diário de Notícias:

- "Extinção do SEF. Governo realinha decisão e dá à GNR controlo de toda a fronteira marítima"

- "Hannover Messe. Indústria nacional mostra-se ao mundo. Costa e Scholz discutem 'cooperação'"

- "PSD - Eleição de Montenegro teve o menor número de militantes a votar em diretas com confronto de candidatos"

- "Metadados e eutanásia - Parlamento ataca temas quentes antes de ir para férias"

- "Guerra. Putin diz-se aberto a desbloqueio marítimo"

- "Fernanda Rolo. 'Nunca houve tanto contraste entre a riqueza de uns e a miséria de muitos outros'"

- "Djokovic vs. Nadal. Duelo final em Roland Garros, 16 após a estreia"

Inevitável:

- "Monkeypox pode ser a próxima pandemia? 'Não sabemos mas achamos que não' [OMS]"

- "Subida de juros 'assusta' mercado imobiliário"

- "Como se achou um livro perdido há 300 anos? 'Virei-o, olhei-o e fiquei muito inquieta' [Ana Travassos Valdez, historiadora da Universidade de Lisboa]"

- "Ucrânia. Severodonetsk assiste a combates rua a rua"

- "AR. A garantia dos direitos dos refugiados ucranianos em discussão"

- "Costa. A Alemanha necessita de 'gás' e porto de Sines é 'ajuda'"

- "Top Gun: Maverick. Um filme para salvar o cinema"

- "ACAP. 25% dos carros a circular tem mais de 20 anos"

Negócios:

- "19 anos vistos por 19 gestores... e o futuro que 19 alunos desejam - Especial Aniversário"

- "As quatro crises da economia portuguesa"

- "O que era notícia quando o Negócios nasceu"

Record:

- "Benfica dá 10 MEuro por Horta. Proposta formal chegou ontem ao Braga"

- "Zaidu recorda título na Luz: 'Foi o momento mais alto da carreira'"

- "Dragões levam Varandas à justiça.

- "Por queixa do Benfica. Processos disciplinares a Diogo Costa, Fábio Cardoso, Manafá, Otávio e à SAD"

- "Sporting. Porro em alerta"

- "Seleção. Patrício e Pepe já treinam"

O Jogo:

- "Kaiky alvo para o eixo"

- "Queixa-crime contra Varandas"

- "Chaves - Heróis recebidos em apoteose"

- "Sporting - Oficial: Nuno Mendes rende 47 MEuro"

- "Benfica - Jonas detido no aeroporto"

- "Grimaldo tem processo disciplinar à espera na Luz"

- "Emissão de obrigações garante 60 MEuro às águias"

- "Braga - Simon Banza quase fechado"

A Bola:

- "PSV abre porta a Gotze"

- "FC Porto. Varandas responde em tribunal"

- "CD abre processo a quarteto por cânticos insultuosos"

- "Sporting. Nuno Mendes rende Euro47 milhões"

- "Andebol: 'Esta conquista continua a ser inacreditável', Aléxis Borges"