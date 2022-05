Justiça, saúde, turismo e futebol em destaque nos jornais

Bom dia. Estas são as principais notícias da imprensa escrita nacional, que sai para as bancas nesta sexta-feira, 27 de Maio de 2022.

No semanário Expresso:

- "Candidato ao TC defende mais limites à liberdade de imprensa"

- "Os segredos do Tesouro Real: Novo museu na Ajuda recebe joias da Coroa"

- "Metadados: advogados querem anular condenações de Tancos"

- "PIB é o oitavo pior da Europa a recuperar da crise"

- "Eleições no PSD: Nos bastidores de uma liderança fracassada"

- "Montenegro seguro de que vai ganhar"

- "Moreira da Silva usa estratégia de Rio"

- "Entrevista: 'Devemos estar preparados para apoiar a Ucrânia por muito tempo': Secretário-geral da NATO"

- "Marcelo abre espaço para o novo líder da oposição"

- "Editora Planeta 'rouba' Rodrigues dos Santos à Gradiva"

- "Lisboa e Oeiras disputam museu de Joana de Vasconcelos"

- "PM contrata diretor de comunicação"

- "País em alerta covid"

- "Bilionários visitam Champalimaud"

- "Festa do livro regressa a Belém"

- "Kevin Spacey acusado de abusos"

No Correio da Manhã:

- "Relatório de Segurança revela. Violência doméstica lidera crime"

- "Disparidades salariais. Gestor chega a ganhar 262 vezes mais do que os seus trabalhadores"

- "Benfica. Matic mais perto do regresso"

- "Leão garante Morita"

- "Batalha campal no FC Porto-Sporting. Seis suspeitos nas agressões a Matheus Reis"

- "Carteiristas. 'Rei dos Elétricos' caçados em Lisboa"

- "Duelo laranja decide futuro do PSD"

- "Ministério Público convicto de pena pesada para Pinho"

- "OE aprovado hoje. Oposição ataca 'poder absoluto' do PS"

- "Trânsito na capital. Obra parada na ciclovia da Almirante Reis"

- "Ministro da Cultura rasga acordo com Berardo"

- "Pandemia. Lares de idosos têm 193 surtos ativos de covid-19"

- "Governo decide não alterar medidas em vigor"

- "Ator de 'Tudo bons rapazes' [Ray Liotta] morre aos 67 anos"

No Público:

- "Entrevista a Paulina Chiziane: 'O que é que esta mulher tem para dizer?'"

- "Juízes do Constitucional levaram dois anos a iniciar debate sobre metadados"

- "A meio do mandato: Comissárias do Plano Nacional de Leitura demitem-se"

- "Álvaro Vasconcelos: 'O que mais teme Putin? Um milhão de pessoas na rua'"

- "Obras de arte: Estado põe fim ao protocolo com Berardo"

- "Inflação: Salários e pensões pressionam OE de 2023"

No Jornal de Notícias:

- "Taxa até dois euros para os turistas do rio Douro"

- "JN North Festival: Rock no regresso aos grandes concertos"

- "Sondagem da Aximage para JN, DN e TSF: Quase 40% acham que a guerra vai durar mais de um ano"

- "PSD: Candidatos a líder geram indiferença na maioria"

- "Metadados: Executivo já tem proposta para contornar chumbo"

- "Porto: Rui Moreira favorável à Iberia no lugar da TAP"

- "Salários: Gestores das maiores empresas ganham 32 vezes mais do que os trabalhadores"

No Diário de Notícias:

- "António Nunes [presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses]: 'É grave que haja só um bombeiro julgado no caso de Pedrógão. Lamento que se o Estado se tenha ausentado da situação'"

- "Sondagem: 40% dos inquiridos acreditam que a guerra vai durar mais de um ano"

- "Sucessão a Rio: Portugueses não têm preferência, mas eleitores do PSD querem Montenegro"

- "Diplomacia: Coração de D. Pedro no Brasil? Irmandade da Lapa impõe 'condição prévia'"

- "Relatório: Segurança interna com a pior execução em cinco anos"

- "Défice regressa: Guerra acabou com excedente registado em março"

- "Violência e difamação: A troca de acusações entre Johnny Depp e Amber Heard"

- "Mercado lusófono: Da caipirinha à cachupa, Cascais dá água na boca"

No Inevitável:

- "Fruta contaminada: Sabemos aquilo que comemos?"

- "O caso do 'homem' que foi mãe"

- "Ray Liotta, o vilão de que todos gostávamos"

- "OE 2022: Tributação de criptoativos não obteve 'luz verde' do Parlamento"

- "Mudanças: Chegou o início do fim da ciclovia da Almirante Reis"

- "DGO: Défice orçamental melhora e fixa-se nos 782 milhões até abril"

- "Ucrânia: Kremlin anuncia que abriu o porto de Mariupol e Kiev desconfia"

- "Giro: Fim inglório para João Almeida, infetado com covid-19"

No semanário Novo:

- "Russiagate: Ministério Público leva Câmara de Lisboa a julgamento"

- "Luís Montenegro: 'Sinto preocupação em pessoas ligadas ao Governo e ao PS'"

- "Nuno Afonso pode ser o sexto vereador do Chega a passar a independente"

- "Márcia: 'Sem modéstia nenhuma, adoro cada canção que escolhi editar'"

- "Tutela militar do Conselho da Revolução chegou ao fim há 40 anos"

- "Especialistas apontam falhas à comunicação na nova fase da pandemia"

No Negócios:

- "Setor automóvel perdeu 3,5 mil milhões com covid"

- "15 anos que mudaram o BCP"

- "Ter curso superior pesou ainda mais durante a pandemia"

- "Aeronáutica: Skyline 'aterra' em Alijó com cluster verde"

- "Cultura: Estado põe fim a acordo com Fundação Berardo"

- "Gestores de ativos veem no retalho estratégia para vencer a guerra"

- "Entrevista a Bruno Cardoso Reis: 'Recurso a armas químicas é um risco real'"

No Jornal Económico:

- "Supervisão: Margarida Matos Rosa na 'short list' para a CMVM"

- "Ministério Público vai poder contestar despedimentos ilícitos"

- "Ageas e gigante francês na frente para comprar Grupo Lusíadas"

- "Formação: CEGOS coloca a mira numa fusão com uma empresa do top 3 do setor da formação em Portugal"

- "Crédito: Empresas fixam taxas para se protegerem da anunciada subida dos juros por parte do BCE"

- "Banca: Novobanco recebe 120 propostas não vinculativas para a compra da sede em Lisboa"

- "Et cetera: 'O trabalho para mim é um enorme prazer': Vítor Silva Costa, ator"

No O Jogo:

- "Semedo vai ficar à espera: Jogador foi informado de que a cláusula de compra não deverá ser acionada pelo FC Porto"

- "Dono e senhor: Sérgio Conceição celebra hoje cinco anos no cargo e os números assustam"

- "Espanha-Portugal 1-2: Nas 'meias' com classe: Seleção entusiasma com segunda parte de luxo no Euro de sub-17"

- "Sporting: Trincão cancela matador: Esforço pelo extremo do Barcelona sacrifica um reforço"

- "Morita blindado por 45MEuro"

- "Benfica: Ristic não está aqui para brincar: Lateral sérvio apresentou-se cheio de confiança"

- "Braga: Extremo Costinha assinou até 2025"

- "Basquetebol: FC Porto discute título com Benfica"

No A Bola:

- "João Mário quer ficar. Interesse de Jesus não o entusiasma e pretende convencer Roger Schmidt"

- "FC Porto. Dragão em risco de interdição"

- "'Devo muito a Conceição', Éder Militão"

- "Sporting. Opção de compra para ter Trincão"

- "Ciclismo. Covid-19 tira Almeida do Giro"

- "Europeu de Sub-17. Portugal está nas meias-finais"

E no Record:

- "Champions acelera Darwin. Liverpool, Real Madrid e Manchester United disputam uruguaio"

- "Sporting. Mercado por um guarda-redes"

- "Sporting. Morita oficial quando voltar do Japão"

- "FC Porto. Sérgio Oliveira protege núcleo duro"

- "Europeu Sub-17. Miúdos nas meias-finais"

- "Ciclismo. Covid-19 tira Almeida do Giro"

- "SP Braga. Costinha assina até 2025"

- "Boavista. Situação regularizada na Liga"