Biden ordena bandeiras a meia haste nos EUA por massacre de 14 crianças em escola no Texas

O presidente norte-americano, Joe Biden, ordenou ontem que as bandeiras do país sejam colocadas a meia haste devido ao massacre de 14 crianças e uma professora numa escola primária na cidade de Uvalde, no Texas, por um adolescente.

Biden, que se encontra a caminho de Washington após uma viagem pela Ásia, ordenou que a bandeira dos Estados Unidos seja colocada a meia haste na Casa Branca, assim como em todos os edifícios oficiais, instalações militares e navios de guerra, até ao pôr do sol de quinta-feira, 28 de maio.

Num comunicado, o chefe de Estado norte-americano anunciou que tomou essa decisão como uma "demonstração de respeito pelas vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 24 de maio de 2022 por um atirador na Robb Elementary School em Uvalde, Texas".

Biden deve dirigir-se ao país hoje por volta das 20:15, horário local (hora local, 01:15 em Lisboa), ao chegar à Casa Branca.

Pelo menos 16 pessoas morreram hoje, incluindo 14 crianças, além de uma professora e do próprio agressor, no tiroteio na escola primária de Uvalde.

O governador do Texas, Greg Abbott, explicou numa uma conferência de imprensa que o atirador, identificado como Salvador Romas, de 18 anos, entrou na escola com uma pistola e possivelmente uma espingarda.

O agressor "horrivelmente e incompreensivelmente atirou e matou 14 alunos e um professor", disse o governador.

Pouco depois, Romas, que morava em Uvalde, foi morto a tiro por polícias que acudiram ao local, acrescentou Abbott.