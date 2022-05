Tribunal russo ordena prisão de 'bloggers' por críticas à guerra

Um tribunal de Moscovo ordenou hoje a detenção de dois 'bloggers' russos que vivem fora do país e que foram acusados de desacreditarem o exército e a ofensiva na Ucrânia, anunciou hoje a justiça russa.

Michael Nacke, que gere um blogue de vídeo fora da Rússia com mais de 700.000 subscritores, foi acusado de divulgar informações falsas sobre as forças armadas russas, de acordo com o tribunal.

Veronika Belotserkovskaya, que também é autora de vários livros de cozinha e vive em França, foi acusada do mesmo crime.

A justiça disse que cometeu o crime na sua conta na rede social Instagram, pelo que também foi ordenada a sua detenção, noticiou a agência russa TASS, segundo a AFP.

Na sequência da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro, a divulgação de informações consideradas falsas sobre as forças armadas russas é punível com uma pesada pena de prisão.

A lei proíbe a utilização dos termos "guerra" ou "invasão" para descrever aquilo que oficialmente é designado como uma "operação militar especial" na Ucrânia.

Também é proibido acusar as forças russas de crimes de guerra.

Muitos críticos do regime, mas também os utilizadores comuns da Internet críticos da ofensiva, estão a ser processados ou foram presos ao abrigo da legislação sobre a guerra na Ucrânia.

"Considero esta detenção 'in absentia' [na ausência], e o caso em geral, como um sinal de que o Kremlin [Presidência] vê riscos na informação que estamos a tentar divulgar entre os cidadãos de língua russa", disse Michael Nacke à AFP.

"Significa que o que estamos a fazer é correto e que as autoridades o tomam como uma ameaça", referiu.

Nacke acrescentou à agência noticiosa francesa que vai continuar a denunciar a guerra que a Rússia está a travar na Ucrânia.

"Não há nada mais importante agora do que parar esta guerra", disse.