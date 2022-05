Senador do Connecticut implora por lei sobre armas no Congresso dos EUA

O senador democrata do estado norte-americano do Connecticut Chris Murphy, que evocou o massacre de Sandy Hook, implorou no Congresso dos Estados Unidos que se aprove uma lei sobre as armas no país, após o tiroteio no Texas.

Emocionado, Chris Murphy pediu que os congressistas fizessem ou que não fizeram quando 26 estudantes e professores foram mortos em Newton, na escola primária de Sandy Hook, em 14 de dezembro de 2012.

O democrata fez um discurso comovido, instando os seus colegas a encontrarem um compromisso.

"O nosso coração está partido por essas famílias. Cada grama de amor, pensamentos e orações que podemos enviar, estamos a enviar", disse Chris Murphy, que foi representou Newton na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos.

"Estou aqui para implorar e para literalmente me ajoelhar e pedir aos meus colegas. Encontrem um caminho a seguir aqui. Trabalhem connosco para encontrar uma forma de aprovar lei que tornem isto menos provável", realçou.

O ataque no Texas parece ser semelhante ao tiroteio de 2012 no Connecticut, onde Adam Lanza, de 20 anos, matou 20 crianças e seis professores com uma espingarda do tipo AR-15 comprado legalmente pela sua mãe. Quando a polícia chegou o suspeito colocou termo à sua vida. Antes de cometer o massacre, Lanza matou a sua mãe em casa em Newton.

Pelo menos 16 pessoas morreram hoje, incluindo 14 alunos e um professor, num tiroteio numa escola primária na cidade na cidade de Uvalde, no estado norte-americano do Texas, tendo o atirador sido abatido pelas autoridades.

A informação foi confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador tinha 18 anos.

"Ele [o atirador] disparou e matou, de forma horrível, incompreensível, 14 alunos e matou um professor", disse o governador.

O suspeito residente em Uvalde entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo, de acordo com Greg Abbott.

O governador do Texas adiantou que o jovem de 18 anos terá sido morto pelas forças policiais que responderam, mas o caso ainda está a ser investigado.