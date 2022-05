Entidade madeirense ministrou curso de Catástrofe em Portimão.

Na passada semana, decorreu mais uma edição do Curso Medical Response to Major Incidents (MRMI), em Portimão, sob a responsabilidade do Madeira International Disaster Training Center (MIDTC), com o apoio do Serviço de Saúde da RAM, e do Serviço Regional de Protecção Civil.

Em nota enviada pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil é referido que "este curso baseia-se num modelo de simulação avançada, treinando toda a cadeia de comando, cenário do acidente, transportes, pré-hospitalar, gestão de hospitais face a cenários multivitimas, triagem, corredores de evacuação e estrutura da comunidade que possa utilizar na resposta a um incidente multivitimas, ou seja, numa catástrofe."

O objcetivo desta formação passa por "promover a diferenciação dos vários profissionais, dos vários níveis de responsabilidade, que actuam na resposta a incidentes de larga escala".

Esta formação é de nível internacional, pós-graduada, diferenciada na área da emergência em catástrofe, e foi coordenada pela equipa médica de formadores do Madeira Internacional Disaster Training Center (MIDTC), composta por mais de 30 instrutores maioritariamente da Região Autónoma da Madeira, mas também dos Açores e de Portugal Continental.

Neste curso participaram 120 formandos das diferentes áreas, entre médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, agentes de protecção civil, bombeiros, forças de segurança, INEM, Cruz Vermelha Portuguesa, professores, sociólogos, forças militares e de segurança, Polícia Judiciária, gestores, assessores de comunicação, jornalistas, entre outros.

A formação MRMI, iniciou-se na Região Autónoma da Madeira em 2010, sob a responsabilidade de Pedro Ramos, na altura na qualidade de director do Serviço de Urgência Hospitalar.

Actualmente, Luís Vale, médico Anestesiologista do SESARAM, é o Chairman do MRMI Portugal e é responsável pelo MIDTC, Madeira International Disaster Training Center.

Desde 2010, até à data, contabilizam-se 22 Cursos de Catástrofe realizados em Portugal (Madeira, Açores e Continente) e mais de 1.800 formandos nesta área no país.