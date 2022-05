Concerto solidário em Lisboa junta músicos portugueses e ucranianos

A Altice Arena, em Lisboa, acolhe em junho o concerto solidário 'Pela Ucrânia, com Amor', que conta com a participação de artistas nacionais e ucranianos, entre os quais Carolina Deslandes, Salvador Sobral e Khrystyna Soloviy.

De acordo com informação disponível no 'site' oficial daquele equipamento, o espetáculo solidário "de apoio ao povo ucraniano" acontece no dia 08 de junho e conta com a participação de Carolina Deslandes, Salvador Sobral, Ana Bacalhau, Ivo Lucas, Bez Obmezhen (Without Limits) e Khrystyna Soloviy.

No texto de apresentação da iniciativa, recorda-se que "o conflito armado que há três meses se trava em solo ucraniano tem deixado um imenso rasto de devastação, e põe todos os dias em risco a sobrevivência da população que escolheu ficar".

"O elevado número de feridos resultante dos constantes ataques aéreos, bem como o acesso a cuidados de saúde básicos por parte de todos os cidadãos, leva a que seja essencial o fortalecimento de unidades e equipas médicas", lê-se no texto.

Por isso, as verbas angariadas com esta iniciativa servirão "para apoiar hospitais nas cidades de Kharkiv, Kryvyi Rig, Mikolaiv e Vinnitca".

Os bilhetes para o espetáculo custam 20 euros, tendo sido criado também um bilhete-donativo, no valor de cinco euros, que não dá acesso à Altice Arena, mas "permite contribuir para esta causa".

A Rússia lançou uma ofensiva militar na Ucrânia que dura desde 24 de fevereiro, condenada pela maior parte da comunidade internacional, que respondeu com ajuda militar e económica à Ucrânia e sanções, sobretudo económicas, à Rússia.

Diversas fontes, incluindo a Organização das Nações Unidas (ONU), admitem que as baixas sejam elevadas, tanto civis como militares.

Segundo as ONU, cerca de 15 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A iniciativa "Pela Ucrânia, com Amor" é promovida pela SIC e a SIC Esperança, com o apoio da promotora Música no Coração, da Altice Arena e da associação Golden Trident, que apoia cidadão ucranianos que chegam a Portugal.