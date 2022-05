A ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares anunciou hoje que há mais de 4.100 crianças ucranianas matriculadas em escolas portuguesas e que 9.000 cidadãos ucranianos já estão inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Na intervenção que fez no início de uma audição no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022) Ana Catarina Mendes disse que mais de 30% dos refugiados que vieram da Ucrânia são crianças à data de hoje "mais de 4.100 já foram matriculadas nas escolas portuguesas, ao mesmo tempo que 9.000 ucranianos se inscreveram no IEFP".

A governante socialista acrescentou que mais de 35.000 refugiados ucranianos já têm número de segurança social e que 32.000 já têm número de contribuinte.

Na opinião da ministra, os números demonstram que a resposta do país foi "pronta, célere, e em parceria com todas as instituições do Estado".

A audição a Ana Catarina Mendes ocorre em simultâneo nas comissões de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, de Orçamento e Finanças, e de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

A proposta de Orçamento do Estado para 2022 apresentada pelo executivo socialista vai ser discutida na especialidade entre os dias 23 e 25 de maio. A votação final global está agendada para 27 de maio.