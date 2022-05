Reino Unido sanciona ex-mulher e alegada namorada de Putin

O Reino Unido lançou hoje um novo pacote de sanções em retaliação contra a invasão russa da Ucrânia, desta vez a figuras próximas do Presidente russo, Vladimir Putin, incluindo a ex-mulher e a alegada namorada do governante.

Entre as 12 pessoas visadas pelas sanções estão a ex-mulher Lyudmila Ocheretnaya e Alina Kabaeva, uma antiga ginasta olímpica que "segundo rumores é a atual companheira de Putin", segundo um comunicado de imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

A comunicação social russa tem noticiado um relacionamento entre Putin e Kabaeva há anos, apesar de o chefe de Estado russo ter negado o envolvimento em 2008.

"Estamos a expor e a atacar a rede oculta que sustenta o estilo de vida luxuoso de Putin e a apertar o cerco ao círculo íntimo", afirmou a chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, que prometeu continuar a "aplicar sanções a todos aqueles que ajudam e favorecem a agressão de Putin".

Durante uma reunião com os parceiros do G7 (as sete maiores economias mundiais) na Alemanha, Liz Truss defendeu hoje que sejam envidas mais armas à Ucrânia e pediu novas sanções.

Segundo a diplomacia britânica, Vladimir Putin tem oficialmente um património reduzido, incluindo um apartamento em São Petersburgo, dois carros da era soviética da década de 1950, um atrelado e uma pequena garagem.

"Na realidade, Putin beneficia de uma rede, família, amigos de infância e uma elite escolhida que beneficiou do poder dele, e que em troca apoiam o estilo de vida dele", afirmou o ministério, que alude às suspeitas de que o líder russo é o verdadeiro proprietário de um iate no valor de 566 milhões de libras (664 milhões de euros) e do chamado "Palácio de Putin", edifício luxuoso estimado em 1.000 milhões de dólares e oficialmente propriedade do aliado Arkady Rotenberg, sancionado em dezembro de 2020.

Desde o início da invasão russa na Ucrânia, Londres afirma ter sancionado mais de mil pessoas e 100 entidades, em particular oligarcas com ativos superiores a 117.000 milhões de libras (137.000 milhões de euros).