EMIR e bombeiros socorrem turista que caiu dentro da levada

Um turista com cerca de 50 anos caiu para dentro da levada quando percorria a Levada do Castelejo, que liga o Porto da Cruz a São Roque do Faial e sofreu ferimentos graves.

Ao que foi possível apurar, o estrangeiro apresenta suspeita de fractura em ambas as pernas e uma fractura exposta num membro superior.

Os Bombeiros Municipais de Machico e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamados ao local e estão a socorrer o homem que apresenta também sinais de hipotermia, visto ter caído dentro de água.