Choque entre três carros provocou um ferido no Funchal

Três viaturas colidiram ao final da tarde desta sexta-feira no túnel Estrada Engenheiro Ornelas Camacho, no Funchal. Deste acidente resultou um ferido, um homem de 48 anos, que na sequência do embate apresentava dores lombares.

O alerta foi dado aos Bombeiros Sapadores do Funchal, que transportaram a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.