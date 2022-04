CPPC considera "fundamental que se eliminem as normas gravosas da legislação laboral"

O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) considera que "é fundamental que se eliminem as normas gravosas da legislação laboral, se promova a negociação colectiva e se garanta o exercício dos direitos, liberdades e garantias, como forma de elevar as condições de trabalho e de vida, nomeadamente através dos salários e de horários regulados, permitindo a conciliação entre o trabalho e a vida familiar e social".

"Num momento em que os principais responsáveis pelo negócio da guerra insistem no reforço de verbas para continuar a corrida aos armamentos", o CPPC considera que "o mais importante é pôr fim às guerras, dar uma oportunidade à paz, insistir na cooperação e no desenvolvimento, no investimento nos serviços públicos e nas funções sociais do Governo Regional – entre elas o SRS, a escola pública e a segurança social – como justa resposta às necessidades dos cidadãos e à criação de condições para o progresso social e a paz".

O CPPC saúda a União dos Sindicados da Madeira e as comemorações do 1.º de Maio que esta promove na Região.