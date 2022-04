ONU e União Africana convocam "diálogo nacional" para resolver crise política no Sudão

A ONU, a União Africana (UA) e a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento na África Oriental (IGAD) apelaram esta quarta-feira a um "diálogo nacional" de três dias no Sudão, em maio, para encontrar uma solução para a crise política.

"Acordámos as datas para o diálogo nacional no Sudão de 10 a 12 de maio", referiu o enviado da UA ao Sudão, Mohamed al-Hassan Ould Labat, durante uma conferência de imprensa conjunta com os parceiros das Nações Unidas, Volker Perthes e da IGAD , Ismail Weiss.

Este diálogo, convocado devido à crise política provocada pelo golpe de Estado de outubro, será articulado à volta de um programa elaborado durante as consultas preliminares promovidas pela Missão Integrada de Assistência à Transição da ONU no Sudão (UNITAMS), em fevereiro, e em coordenação com a UA a partir de março.

"As ideias dos sudaneses durante as consultas iniciais realizadas pela missão da ONU foram levadas em consideração e ajudaram a desenvolver um programa para soluções aceitáveis", salientou Volker Perthes.

Este plano é composto por quatro eixos principais, que foram apresentados em 12 de abril e que incluem reformas constitucionais e a definição de critérios para a escolha do primeiro-ministro e dos ministros.

Os outros dois eixos são a formulação de um programa de governo que atenda às necessidades urgentes dos cidadãos e a elaboração de um plano para organizar eleições justas.

Os representantes internacionais expressaram a sua gratidão aos militares, que estão no poder desde o golpe de Estado, pela libertação entre terça e quarta-feira de um ex-ministro do anterior governo, Khaled Omar Yusef, e um ex-membro do Conselho Soberano, o mais alto órgão executivo do país, Mohamed Suleiman al Faki, ambos civis.

Ismail Weiss instou os militares a libertaram ainda outros "presos políticos e membros dos comités de resistência, que estiveram a liderar os contínuos protestos nas ruas contra o golpe de Estado.

Nestes, segundo fontes da oposição, mais de 90 pessoas morreram devido à repressão.

O Sudão, que em 2019 emergiu de 30 anos de ditadura sob o regime de Omar al-Bashir, foi palco de um golpe de Estado em 25 de outubro de 2021, que interrompeu o processo de estabelecimento de um governo civil para o período de transição até à realização de eleições.

Militares e civis tinham acordado um calendário para um processo de transição na sequência do derrube do regime de Al-Bashir em 2019, segundo o qual os generais deviam ter cedido a condução desse processo a meio do período de transição inicialmente estimado, mas o golpe militar liderado pelo general Abdel-Fattah al-Burhan consumou uma "correção do curso da revolução", segundo o próprio.