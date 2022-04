Restaurante Atlantis celebra o Dia da Mãe

O menu inclui três pratos e selecção de bebidas da casa, por apenas 25€ por pessoa, e as crianças até aos 12 anos só pagam metade.

Para começar, será servida uma entrada de mexilhão ao chili com pimentos e enchidos, de seguida tem duas opções igualmente deliciosas, o filete de espada esmagada de batata doce e mel de cana com molho cremoso de maracujá ou o confit de pato servido com cremoso de castanhas aromatizada com flor de anis.

Para terminar, uma Panacota de baunilha com frutos vermelhos.

A reserva antecipada é recomendada.

*Crianças (dos 02 aos 11.99 de idade)

Restaurante Atlantis

Complexo Balnear Lido Galomar, piso -3

Caniço de Baixo

Reservas: 291 930 930 [email protected]