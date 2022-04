PAN Madeira pede mais "ética e responsabilidade" a Miguel Albuquerque

Através de comunicado, o PAN Madeira afirmou que foi com “profunda indignação” que recebeu as palavras de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, em que coloca em causa a continuidade da Madeira no contexto da pátria portuguesa. Dessa forma, o partido considera que o Chefe do Executivo madeirense deveria ter mais "ética e responsabilidade".

Recordamos que em 1978 Mohamar Kadhafi interveio na Assembleia Geral da ONU (Organização das Nações Unidas) para pedir a independência da Madeira. O líder líbio justificava a sua intervenção com o argumento de que o arquipélago da Madeira, com 740,7 quilómetros quadrados, pertence ao continente africano.

De acordo com o partido, nos últimos meses os “discípulos” do antigo líder líbio, António Lopes de Fonseca e Miguel Albuquerque, têm defendido essa mesma ideia da independência, embora consideram que os mesmos não colocam em causa a “nossa geografia”, mas sim “somente o dinheiro que a Região recebe”.

Não podemos deixar de recordar que foi o PSD de Miguel Albuquerque e o CDS de Rui Barreto que elaboraram e aprovaram a Lei de Finanças Regionais que está em vigor, que reduz neste ano as transferências para a região em menos de 0.03% do PIB Regional. Ou seja, para Miguel Albuquerque a Pátria Portuguesa vale tão somente 15 Milhões de Euros.

Desta forma, o PAN Madeira deixa um repto aos habitantes da Região se "revêm nesta ideia aventureira dos líderes do PSD-M e do CDS?". Para além disso, deixam ainda outras questões: