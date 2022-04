Nacional perde hipótese matemática de subir à I Liga

O Clube Desportivo Nacional já sabe que irá permanecer mais uma época na II Liga, o que já era quase uma certeza, mas matematicamente confirmada esta tarde depois da vitória de um dos adversários, no caso o Rio Ave (2-1 ao Benfica B), à subida de divisão.

As contas ficaram definitivamente fechadas e as esperanças nacionalistas deitadas por terra com um golo de Guga, médio do Rio Ave no último segundo dos 4 minutos de desconto dados pelo árbitro do jogo de Vila do Conde.

Com 45 pontos somados e faltando 12 em disputa (4 jornadas), o máximo que o CD Nacional poderia alcançar, vencendo os jogos que faltam, seriam 57 pontos. Rio Ave fez agora 60 pontos e o Casa Pia tem 59 pontos, ocupam os dois lugares que dão acesso directo à I Liga da próxima época.

Segue-se o Chaves, com 57 pontos, mas com vantagem no confronto directo com a equipa madeirense (1-1 no Estádio da Madeira na 1.ª volta e vitória dos transmontanos por 2-0 na 2.ª volta). Esse 3.º lugar dá direito à disputa de um play-off a ser disputado com o antepenúltimo classificado da I Liga.

Antes do jogo desta tarde, interessava ao Nacional que o Rio Ave perdesse hoje e os quatro jogos seguintes, ou seja os vilacondenses não pontuariam nas últimas cinco jornadas e manteriam os 57 pontos. E como o Nacional tinha vantagem no confronto directo (derrota 1-0 em Vila do Conde, mas vitória 2-0 na Madeira), esse era um dos milagres ainda possíveis de acontecer.

Por outro lado, o Feirense que ainda está na luta e tem 52 pontos, também não poderia fazer mais do que 57 pontos e têm um último confronto na 34.ª jornada para disputar em Santa Maria da Feira, sendo que na primeira volta o Nacional venceu (2-1) e teria de repetir a vitória.

Perante este cenário, quase a pedir vários milagres, mas que caíram por terra já neste domingo de Páscoa, o máximo que o Nacional poderá alcançar será o 4.º lugar na 'liga da promoção' (excluindo o Benfica B que não sobe de divisão), sendo por isso que será esta a competição que irá disputar na próxima época 2022-2023.