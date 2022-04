PSD assinala primeiros seis meses de governação autárquica no Porto Santo

A Comissão Política do PSD/Porto Santo reuniu para, entre outros assuntos relativos à actualidade política local, assinalar “o sentido de dever, empenho e dedicação à causa pública dos seus autarcas, nestes primeiros seis meses de mandato”.

Presidida por Roberto Silva, a Comissão destaca "a grande capacidade que o Executivo liderado por Nuno Batista tem vindo a assumir, tanto no que toca ao rigor das contas públicas quanto no que respeita à adopção de medidas estratégicas de resposta às necessidades e à concretização dos compromissos que assumiu com a população".

Um trabalho em prol de todos os Porto-Santenses que contrasta com a postura daqueles que insistem em proferir e propagandear meias verdades e deturpações da verdade, demonstrando nada ter aprendido com o resultado eleitoral e visando somente semear a discórdia, postura essa que nada abona a favor de uma população que está cansada de guerras inúteis, da maledicência e de ataques e ódios pessoais que foram taxativamente rejeitados nas últimas eleições. Comissão Política do PSD/Porto Santo

Ao nível das medidas assumidas pela Câmara Municipal, neste curto espaço de tempo, a Comissão Política sublinha, a título de exemplo e entre outras, no respeitante às obras, a requalificação do Parque de Campismo, a recuperação da Fonte da Areia e o projecto para a construção de 30 fogos habitacionais a custos controlados, intervenções que, em articulação com o Governo Regional, serão uma realidade a curto e médio prazo.

A criação de um banco de ajudas técnicas, o lançamento e implementação do Fundo Social de Emergência e o Projecto ‘Casa Arrumada’, bem como o reforço do apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a abertura do Posto de Atendimento ao Cidadão, são, entre outras, medidas que a Comissão Política enaltece na área social, lembrando, ainda, na área da cultura, o investimento assumido nas festas do concelho e no São João, além da dinâmica reforçada no gabinete municipal afecto ao sector.

A Comissão Política faz questão de saudar o cumprimento da promessa eleitoral sobre a manutenção da taxa mínima de IMI (0.3%) e a diminuição da participação variável na taxa de IRS (de 4% para 3.75%), aumentando por essa via o valor que será restituído aos contribuintes no ano de 2023, relativo aos rendimentos declarados no decurso de 2022.

“Estas medidas são, sem dúvida, evidências que não podem ser, de boa-fé, negadas e estamos certos de que todos os compromissos assumidos pelo actual executivo camarário, sufragados maioritariamente pela população, serão efectivamente honrados no decurso do corrente mandato”, remata Roberto Silva.