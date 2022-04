Petro de Luanda reencontra Wydad de Casablanca nas meias-finais da 'Champions' africana

O Petro de Luanda, do treinador português Alexandre Santos, vai voltar a defrontar o Wydad de Casablanca, de Marrocos, nas meias-finais da Liga dos Campeões Africanos de futebol, após se terem defrontado na fase de grupos.

O jogo da primeira mão disputa-se em 6 de Maio, a partir das 17:00, no estádio 11 de Novembro, em Luanda, enquanto o jogo da segunda mão, em território marroquino, acontece em 13 do mesmo mês.

O presidente do Petro de Luanda mostrou-se confiante na qualificação da equipa à final e pediu o apoio incondicional do povo angolano.

"Nós temos agora mais três jogos até a final, por isso o que nós pedimos é que apareçam em massa e que encham o estádio 11 de Novembro. Será um jogo diferente, um jogo que a gente quer fazer festa para então irmos à busca da final no jogo da segunda mão e temos fé que conseguiremos, porque depois de passarmos por este adversário, agora só a final mesmo é que nos poderá parar. É um momento de muita alegria, é o momento que nós gostaríamos de nos dirigir a todos aqueles os anónimos para que continuem a apoiar, e nós vamos transformar em campo aquilo que o País precisa", disse.

Na fase de grupos, o Petro de Luanda venceu o Wydad de Casablanca, por 2-1, e no confronto da segunda mão os marroquinos golearam em casa os angolanos por 5-1, e terminaram líderes do grupo D, com 15 pontos, à frente do Petro de Luanda, que ficou em segundo, com 11.

O avançado do brasileiro, do Petro de Luanda, Tiago Azulão, é o artilheiro da Liga, com sete golos.