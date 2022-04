PAN Madeira questiona razões que levaram a adiar fim da utilização das máscaras

O PAN Madeira questionou a presidência do Governo Regional e a Secretaria Regional de Educação sobre as razões científicas/ epidemiológicas que presidiram à decisão em adiar para 15 de Maio o fim da utilização das máscaras pela população do arquipélago da Madeira e em especial da população escolar, quando no território nacional, na Região Autónoma dos Açores e em muitos outros países da Europa já terminaram com essa obrigatoriedade.

O PAN Madeira solicitou ainda ao Governo Regional que reveja a sua decisão e que se baseie na fundamentação dos Governos Nacional e dos Açores, assim como no âmbito dos Decretos e Resoluções, em relação à vera pronúncia da Organização Mundial de Saúde e UNICEF. Assim, apelamos que termine de imediato com a obrigatoriedade do uso da máscara nos espaços escolares, tendo consideração todos os direitos, liberdades e garantias que são indiscutivelmente devidos aos implícitos, especialmente os menores e dependentes, e, por inerência, carentes de protecção acrescida". PAN Madeira

Considera o PAN Madeira que "os benefícios do uso de máscara devem ser medidos em relação aos potenciais danos sobre os quais ainda hoje há muitas dúvidas".

"Em nenhum dos estudos até então realizados da uma prospectiva de qualidade sobre a eficácia do uso de máscaras em crianças", sustentou.

E questiona: "Até que ponto vale apena prejudicar as nossas crianças e jovens por teimosia dos nossos decisores?"; "Até que ponto valerá apena lesar esta geração por uma obrigatoriedade que em nada faz sentido?".

Nesse sentido, continua à espera de uma resposta: "O PAN Madeira continua, esperançosamente à espera de ter alguma resposta por parte dos nossos decisores, e se assim não for, que pense em alterar esta obrigatoriedade que em nada faz sentido e muito prejudica as nossas crianças e jovens".