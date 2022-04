Contabilistas Certificados encontram-se hoje no Funchal

O Museu Casa da Luz do Funchal acolhe esta sexta-feira, 22 de Abril, a conferência ‘A Fiscalidade nas Regiões Autónomas’, inserida no I Encontro Insular dos Contabilistas Certificados que se realiza entre hoje e amanhã na Ilha da Madeira.

A iniciativa da Ordem dos Contabilistas Certificados pretende aproximar os membros de todo o País, reforçando a aposta na descentralização dos serviços e eventos realizados, assim como partilhar informações sobre as especificidades da fiscalidade da Região.

O I encontro insular trouxe à Região dezenas de profissionais de todo o País. A conferência reúne mais de 250 inscrições.

A sessão de abertura da iniciativa foi presidida pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, pela bastonária da Ordem, Paula Franco, e pelo director da Federação Internacional dos Contabilistas, Idésio Coelho.

Na ocasião, o chefe do executivo madeirense, destacou o trabalho “inestimável” desenvolvido pelos contabilistas certificados durante a pandemia da covid-19 junto das instituições financeiras.

O governante frisou a importância da contabilidade para a existência de transparência e credibilidade nas contas públicas, avançando que, nesse sentido, a Região Autónoma da Madeira arranca com a segunda fase do “projecto pioneiro no País de consolidação das contas públicas”.

A sessão decorre até às 17 horas, o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, ficará a cargo do encerramento.

O I Encontro Insular dos Contabilistas Certificados prossegue amanhã com uma jornada de convívio no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.