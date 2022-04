Colégio do Marítimo celebra 16.º aniversário

O Colégio do Marítimo, inaugurado a 18 de Abril de 2006, está a celebrar o seu 16º aniversário.

Ontem, o dia do colégio contemplou a celebração da efeméride, com um programa muito preenchido.

No regresso às aulas após as férias da Páscoa, as crianças desenvolveram actividades lúdicas e participaram em jogos tradicionais madeirenses que contribuem para reforçar a ligação à terra e às raízes.

Nestas celebrações houve também lugar para uma peça de teatro e tempo para a literatura. Tendo em conta que muitos dos alunos do colégio praticam desporto no clube verde-rubro, o dia de festa também incluiu actividades ligadas às modalidades de ginástica, voleibol, ciclismo, muay thay e dança.

No final das festividades, houve o habitual bolo de aniversário da 'praxe', onde não faltou a presença do presidente do Club Sport Marítimo. Na ocasião, Rui Fontes enfatizou a importância do colégio para a identidade maritimista.

Instituição de referência na Região, o Colégio do Marítimo é um projecto que, desde a sua fundação, alarga os horizontes sociais da instituição nascida em 1910. Único na Madeira, a superior qualidade dos serviços educativos proporcionados pelo Colégio do Marítimo tem vindo a ser confirmada, e reiterada, pela satisfação de alunos, ex-alunos e encarregados de educação.