Presidente do Governo olha com optimismo para a economia madeirense

Neste momento existem razões para optimismo em relação à economia madeirense. Esse é pelo menos o entender do presidente do Governo Regional.

Na visita à NC Madeira, uma empresa que trabalha com plásticos e materiais derivados, Miguel Albuquerque apontou que todos os sectores estão em crescimento, apesar das dificuldades decorrentes da conjuntura internacional, que leva à falta de materiais.

Nesta que foi mais uma visita no âmbito do roteiro pelas empresas da Região, Albuquerque voltou a apontar que esta é a melhor forma de conhecer a realidade do tecido empresarial madeirense, constando "'in loco' quais as grandes dificuldades e desafios que os empresários enfrentam todos os dias".