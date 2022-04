Troço da Via Expresso entre São Jorge e o Arco concluído “até finais de 2022”

“O troço da via expresso que ligará São Jorge ao Arco de São Jorge deverá estar pronto até final deste ano”, referiu este domingo o Governo Regional numa nota remetida à impressa.

A obra – cujos trabalhos da segunda fase “decorrem a bom ritmo” e “permitirão a ligação via expresso entre todas as freguesias do concelho de Santana” – serão visitadas amanhã, dia 18 de Abril, pelas 15.30 horas, por Miguel Albuquerque.

“Além de permitir um percurso mais rápido”, a empreitada visa “proporcionar aos seus utentes uma circulação mais segura”.

“Com efeito, as situações de instabilidade dos taludes sobranceiros à ER 211 entre a Ribeira de São Jorge e o Arco de São Jorge são bem conhecidas, pelo que a conclusão deste troço viário e consequente entrada em serviço, contribuirá para uma melhoria substancial das ligações rodoviárias da costa norte da ilha, assim como para uma melhoria da qualidade de vida dos habitantes”, acrescenta o mesmo comunicado.

Esta obra visa ainda “um incremento da actividade económica numa área com enorme potencial turístico, para além de eliminar a exposição ao perigo das quebradas a que o tráfego rodoviário na costa norte é vulnerável, bem como a encerramentos de tráfego com vista à limpeza e desobstrução da via”.

Com uma extensão de seis mil metros, este troço rodoviário, obra do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (Direcção Regional de Estradas), integra a rede regional de Vias Expressos, nomeadamente a VE1, situada entre Machico e São Vicente.

A execução desta obra foi dividida em duas fases, sendo que da primeira fase fizeram parte os trabalhos de escavação, revestimento provisório e definitivo e drenagem dos túneis 1 e 2, e parte do túnel 3 (km 5+013 ao km 5+750) e as galerias de emergência 1, 5 e 6. Foram ainda executadas as terraplenagens, parte da drenagem e as estruturas de suporte do troço a céu aberto entre o km 2+136 e o km 2+772 e do Restabelecimento 1.

Nesta segunda fase da obra - orçada em 38,9 milhões de euros – serão executados os restantes trabalhos em subterrâneo, três obras de arte (com extensões compreendidas entre os 50 e os 290 metros) e três rotundas, que irão permitir a ligação da Via Expresso à rede viária existente.

Serão também executados trabalhos de terraplenagem, de drenagem e das estruturas de consolidação e suporte nos troços a céu aberto, assim como todos os trabalhos de pavimentação, sinalização e instalação dos equipamentos de iluminação, segurança, ventilação e rede de combate a incêndios.

Recorde-se que, em Setembro de 2021, ficaram concluídos os trabalhos entre a Ribeira de São Jorge e São Jorge, dentro do prazo indicado pelo Governo Regional (ou seja, no segundo semestre de 2021), faltando apenas este troço final, que ligará São Jorge ao Arco de São Jorge.

A primeira fase da obra (concluída desde 2010) custou 52,1 milhões de euros.