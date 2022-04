Calor leva cerca de 3 mil aos complexos balneares do Funchal esta Páscoa

O bom tempo que se faz sentir na Madeira levou a que muitos escolhessem ir a banhos neste fim-de-semana 'santo'.

Entre o passado dia 15 de Abril - quando começaram a verificar-se temperaturas mais elevadas no arquipélago - e este Domingo de Páscoa (dia 17 de Abril), passaram aproximadamente 3 mil banhistas pelos complexos balneares do Funchal (Lido, Ponta Gorda, Barreirinha e Doca do Cavacas).

"A partir do dia 12, que foi quando o tempo começou a melhorar, a adesão aos complexos começou a ser um pouco maior. Realmente, na Sexta-feira Santa e ontem, tivemos números muito bons em todos os complexos, rondando entre as 1.300 e as 1.400 pessoas por dia", revelou Marília Andrade em declarações ao DIÁRIO/TSF Madeira.

A responsável da Frente Mar Funchal deu ainda conta de que, só no Complexo Balnear do Lido estavam, esta manhã, "cerca de 300 banhistas".

Ao que parece, nem as celebrações da Páscoa 'roubaram' adeptos ao mar, constatou também Marília Andrade, acrescentando que o balanço dos acessos nos complexos balneares do Funchal, neste fim-de-semana, deverá chegar "à vontade" aos 4 mil banhistas.

"Nota-se é que as pessoas têm um hábito diferente. Ou seja, vêm mais cedo e há muita gente que já está a sair, provavelmente para os convívios familiares. Mesmo assim não deixaram de vir à praia e, sendo um domingo de Páscoa, está a ter uma boa adesão, porque realmente o tempo está fantástico", rematou.

O extremo da temperatura máxima do ar registada na Estação Meteorológica do Lido - que às 10 da manhã já havia ultrapassado os 26ºC - superou os valores registados ontem, até então o dia mais quente desta estação.

Foto OD

Apesar do calor - os termómetros já marcaram 27ºC no Lido - o dia de praia parece comprometido pelo surgimento de nuvens altas, que contribui para arrefecer os ânimos, e pela rebentação do mar que atraiçoa os menos precavidos.

De acordo com o delegado na Madeira do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Victor Prior, as temperaturas deverão descer consideravelmente a partir de amanhã.