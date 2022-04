Ilha Dourada com boa procura na Páscoa, deixa antever um óptimo Verão

A Páscoa 2022 na ilha do Porto Santo foi muito razoável para o movimento turístico. A maioria dos setores que estão ligados ao turismo estão satisfeitos.

O presidente da autarquia local, Nuno Batista, revelou ao DIÁRIO, “a Páscoa decorreu bastante bem até acima do que estávamos à espera”. “Depois do período que passamos com a pandemia, é uma alegria imensa ver as esplanadas novamente cheias e os restaurantes igualmente, o comércio local a recuperar um pouco daquilo que é os efeitos da pandemia”, disse.

Nuno Batista realçou “mesmo sabendo que afetados com esta questão da guerra (Rússia/ Ucrânia), pois está a ter um grande peso naquilo que é o poder de compra das pessoas, mas como sempre, o Porto Santo e os porto-santenses sempre souberam se adaptar, logo é uma fase nova que todos nós vamos enfrentar com grande frontalidade”.

Ricardo Ferreira um dos empresários ligados à restauração disse ao DIÁRIO, que esta Páscoa na ilha do Porto Santo, “decorreu muito bem e com a procura habitual, principalmente com os madeirenses e claro que só temos que agradecer a procura que houve este ano”. Por parte da procura dos estrangeiros por o destino da ilha dourada, o empresário, salientou” continuamos com a ligação dos dinamarqueses, já começamos a ter alguns alemães” e o mercado nacional, “já começou igualmente a surgir pois já temos ligações diretas com continente português”.

Este bom movimento que surgiu agora na Páscoa na ilha do Porto Santo, é um aviso para aquilo que se está espera no período mais quente que é o verão. Ricardo Ferreira adiantou ao DIÁRIO: “Vai ser muito bom e estamos preparados e estamos à espera que todos venham, pois, o Porto Santo está na moda”.

Embora não se possa de forma alguma comparar com o verão, o DIÁRIO constatou nestes dias da Páscoa, os bares, restaurantes, tiveram mais pessoas, os táxis e carros de aluguer tiveram mais procura, os recintos desportivos, como golf, ténis e padel tiveram igualmente intensidade no movimento de turistas, assim como as unidades hoteleiras tiveram boas ocupações.