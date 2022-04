PSV conquista Taça dos Países Baixos ao bater Ajax na final

O PSV Eindhoven, comandado por Roger Schmidt, técnico apontado ao Benfica para 2022/23, conquistou hoje a Taça dos Países Baixos em futebol, ao vencer na final o Ajax por 2-1, com reviravolta.

No famoso The Kuip, em Roterdão, num embate entre duas equipas eliminadas da 'Champions' pelos 'encarnados', o conjunto de Amesterdão adiantou-se no marcador aos 23 minutos, por intermédio do jovem médio Ryan Gravenberch, com um remate de fora da área.

Após o intervalo, a formação de Eindhoven só demorou, porém, cinco minutos a dar a volta ao resultado, com tentos do mexicano Érick Gutiérrez, aos 48, de cabeça, na sequência de um livre, e Cody Gakpo, aos 50, num 'tiro' de fora da área, após jogada individual, depois de intercetar um mau passe da defesa do Ajax.

O PSV Eindhoven conquistou, assim, o troféu pela 10.ª vez, e primeira desde 2011/12, época em que tinha superado na final o Héracles por 3-0.

Por seu lado, o Ajax, que havia arrebatado as duas últimas edições (2018/19 e 2020/21, já que a prova não se realizou em 2019/20 devido à pandemia da covid-19), conta 20 triunfos, na liderança do 'ranking'. O Feyenoord é segundo, com 13.