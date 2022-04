Queimada mobiliza duas corporações de bombeiros

Uma queimada junto a uma residência, no Caminho da Barreira, no Funchal, mobilizou esta tarde os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal para o local.

Ao que foi possível apurar, as chamas chegaram a consumir um sofá que estava na rua e o fumo negro assustou a vizinhança que temeu pelas próprias casas.

As chamas não provocaram danos de maior.