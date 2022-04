Parlamento ucraniano qualifica como "genocídio" ações militares russas

O Parlamento ucraniano aprovou hoje uma resolução qualificando as ações dos militares russos na Ucrânia de "genocídio", e apelou a parlamentos, governos e organizações internacionais para que façam o mesmo.

"As ações da Rússia visam aniquilar sistematicamente e de forma coerente o povo ucraniano, privando-o do direito à autodeterminação e ao desenvolvimento independente", refere o texto votado e aprovado por uma maioria de 363 votos em 450 votos.

"Isto requer o reconhecimento imediato das ações cometidas pelas forças armadas russas durante a agressão que começou em 24 de fevereiro de 2022 como genocídio do povo ucraniano", acrescenta.

A resolução exorta também as Nações Unidas, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, o Parlamento Europeu, as Assembleias Parlamentares da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e da NATO, bem como os governos e parlamentos de todo o mundo, "a reconhecerem as ações do exército russo na Ucrânia como genocídio do povo ucraniano".

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e vários outros líderes estrangeiros acusaram o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, de levar a cabo um "genocídio" na Ucrânia, uma posição saudada por Kiev mas que é, como referido por juristas, uma retórica política e não facto legalmente estabelecido.

Na sessão parlamentar de hoje foi também anunciada a decisão do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia de suspender as atividades do partido pró-Rússia Plataforma da Oposição -- Pela Vida.

Na presença dos deputados do grupo, a decisão da suspensão foi anunciada dois dias após a detenção do líder do partido, o político pró-russo Viktor Medvedchuk, considerado um "amigo" do Kremlin e de Vladimir Putin.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já matou quase dois mil civis, segundo dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

A guerra causou a fuga de mais de 11 milhões de pessoas, mais de 4,7 milhões das quais para os países vizinhos.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.