Medidas de emergência querem evitar pressões inflaccionistas

A ministra da Presidência disse hoje que as medidas de emergência dos preços da energia e agroalimentar procuram dar uma resposta focada e que evite uma espiral de pressões inflacionistas.

"Estas medidas procuram dar uma resposta focada e dirigida ao problema em causa", disse Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa do Conselho de Ministros que se realizou na sexta-feira.

A governante afirmou que as novas medidas de emergência direcionadas à contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares decorrente da situação de guerra na Ucrânia têm como objetivo "proteger as famílias, apoiar as empresas, garantir a coesão social e garantir o crescimento económico" e querem evitar "pressões inflacionistas".