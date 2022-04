Está fechado o grupo de Portugal no Mundial'2022. O Gana foi a última selecção a ser sorteada no grupo dos portugueses, juntando-se ainda a Uruguai e Coreia do Sul.

O sorteio está a decorrer no Qatar, palco da próxima edição do Campeonato do Mundo, de 21 de Novembro a 18 de Dezembro deste ano.