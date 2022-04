Frota de atuneiros da Madeira dá hoje início a nova época de safra

Teve hoje início a nova safra de captura do atum e a frota da Madeira está já preparada. “O ambiente era igual ao de outros anos”, referia quem trabalha no porto de pesca do Caniçal.

De acordo com nota da Secretaria Regional de Mar e Pescas, "durante a parte da manhã, pescadores e armadores afanavam-se nos habituais preparativos antes de ir para o mar. Depois de terem abastecido as embarcações de combustível e água, seguiram-se as provisões de mantimentos e roupas".

A tutela garante que o início da época do atum está a processar-se de “forma natural e como é habitual” nesta época do ano, com todas as infraestruturas operacionais e a capacidade de frio “dentro das perspectivas”.

A partida para o mar é feita mediante a leitura das informações sobre a passagem ou não dos cardumes de atum. "Dado que as embarcações de menor dimensão já se encontram na faina do atum rabilho e patudo, pescadores e armadores dos atuneiros aproveitam essa actividade para trocarem impressões sobre se há peixe em quantidade suficiente que justifique a saída para o mar", indica nota.

A época do atum estende-se até Outubro e, na Madeira, envolve cerca de 30 atuneiros e 400 pescadores e armadores, a que se juntam outros 250 madeirenses que trabalham a bordo das embarcações registadas no Açores.

Apoio de quase 5 milhões no ano passado

O executivo regional concedeu mais de 2 milhões de euros de apoios aos pescadores, armadores e apanhadores de lapas, desde 2020 e até ao final de 2021. Nestes apoios inclui-se a isenção do pagamento de taxas nas lotas e entrepostos e o abastecimento de gelo, verbas que foram suportadas exclusivamente pelo Orçamento da Região.

A secretaria regional de Mar e Pescas lembra que, em 2021, àqueles valores é preciso somar mais 2.670.018, 07 euros de apoios, no âmbito do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e Aquicultura (FEAMPA).

Ajudas vão chegar da Europa

Na mesma nota, a SRMP lembra que, há cerca de uma semana, durante o Conselho de Ministros da Agricultura e Pescas, os ministros solicitaram a adopção de medidas europeias destinadas a mitigar os efeitos do aumento dos custos de produção e de exploração comercial no sector das pescas, aquicultura e indústria, provocados pela agressão da Rússia à Ucrânia.

"Portugal apelou para que fossem adoptadas medidas urgentes ao nível da União, tal como sucedeu aquando da crise dos combustíveis em 2008 e da crise provocada pela pandemia Covid-19. Medidas destinadas a evitar a imobilização das frotas de pesca e garantir o abastecimento da cadeia alimentar, compensando os armadores, pescadores e operadores pela perda de rendimentos e pelos custos adicionais que têm ocorrido", diz nota.

Esta linha de actuação mereceu o apoio de 21 Estados-Membros. Em resposta, a Comissão garantiu que irá propor a autorização da utilização do mecanismo previsto no artigo 26.º do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, Pescas e Aquicultura (FEAMPA), com efeitos retroactivos desde 24 de Fevereiro de 2022 e a vigorar até 31 de Dezembro de 2022.