Rotary Club Machico Santa Cruz solidário com a Ucrânia

É mais uma instituição na Madeira solidária com a Ucrânia, país que está sob ataque bélico por parte da Rússia.

Trata-se do Rotary Club Machico Santa Cruz, que se associou desde logo, em total empatia, com a situação caótica que se vive na Ucrânia, e assim angariou, através dos seus companheiros, familiares e amigos, uma soma com a qual adquiriu bens para Valentina Chan, uma cidadã ucraniana de Kiev, casada com um madeirense, que mantém actualizado o seu Facebook 'Saia de Mãe', solicitando o que, pontualmente, é mais necessário.

Rotary Internacional cria canal

No início de Março, o Rotary Internacional, em resposta ao aprofundamento da crise humanitária na Ucrânia, criou um canal oficial de contribuições para apoiar os esforços de socorro em andamento pelos distritos do Rotary. Siga a ligação e saiba mais.