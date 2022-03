Novo Comandante da Zona Marítima da Madeira quer desenvolver "bom trabalho"

O novo Comandante da Zona Marítima da Madeira apresentou, hoje, dia 9 de Março, cumprimentos ao presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

“Vim transmitir a nossa disponibilidade e as nossas capacidades para colaborar com as entidades locais”, disse, à saído do encontro, o Capitão-de-mar-e-guerra Rui Manuel Rodrigues Teixeira, que quer desenvolver "bom trabalho" na Região.

“Aquilo que eu pretendo é dar continuidade ao bom trabalho que tem sido feito e ao bom relacionamento que há muito existe com todas as instituições”, sublinhou.

Por seu turno, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enalteceu o trabalho que a Marinha vem desenvolvendo em prol do arquipélago madeirense.

Ao novo Comandante da Zona Marítima da Madeira, José Manuel Rodrigues desejou "as maiores felicidades" no cumprimento da missão.