A lupa e a sua importância para os laboratórios e afins

Existem vários tipos de lupas que podem ser utilizadas para várias áreas. A lupa é um instrumento ótico proveniente de uma lente com capacidade de criar imagens virtuais ampliadas. É utilizada para observar objetos mais pequenos, alguns detalhes ou superfícies. Também denominada por microscópio simples (existem também microscópios de bolso), é constituída por uma única lente convergente. O olho humano só focaliza uma imagem de um objeto na sua retina se a distância entre o objeto e o olho for maior que a de um ponto específico ("Ponto Próximo").

Notamos facilmente que quando o objeto está mais próximo do olho do que a distância do “Ponto Próximo” a imagem torna-se desfocada.

A posição do ponto próximo é variável de pessoa para pessoa, sendo que é mais comum essa distância ser maior em pessoas mais idosas.

Imagine um objeto posto sobre o Ponto Próximo de um olho humano. O tamanho da imagem produzida na retina varia com o ângulo a que o objeto ocupa no campo de visão. Quando aproximamos o objeto do olho, aumentamos este ângulo. Assim, aumentamos a capacidade de observar os detalhes do objeto, mas como ele está numa distância menor que do ponto próximo, vemo-lo fora de foco, perdendo a nitidez.

Para fazermos com que esta imagem desfocada fique nítida novamente, colocamos uma lente convergente entre o olho e o objeto (é importante que o objeto esteja mais próximo do olho do que o ponto focal da lente). O que o olho passa a visualizar é uma imagem virtual do objeto. Esta imagem fica mais distante do olho do que o Ponto Próximo, sendo uma imagem nítida.

Apesar dessa ampliação, a lupa não serve para a observação de objetos muito pequenos como células, bactérias e insetos pequenos, pois nesses casos é necessário um aumento muito grande. A solução é associarmos duas ou mais lentes convergentes, como no microscópio.

A Madeira Optics tem ao seu dispor um vasto leque de lupas de vários modelos e com diversas ampliações e diâmetros. Se porventura trabalha numa relojaria, ourivesaria, em laboratórios ou outras áreas que impliquem o uso de lupas mais específicas, poderá conferir todo o stock de lupas no nosso website.

Saiba que o Levenhuk Zeno Multi ML15 é um modelo que recomendamos. Trata-se de uma lupa com lentes intercambiáveis, que pode ser instalada num suporte flexível ou numa alça. Possui iluminação LED e tem ampliações entre 2x e 16x. É ideal para qualquer tipo de trabalho e está à venda a um preço acessível. A Madeira Optics tem também para venda lupas de cabeças (visíveis na foto), que permitir-lhe-ão trabalhar com mais facilidade e ter as mãos livres.

