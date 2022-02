Seis condutores apanhados sem carta de condução e 14 com álcool na Madeira

Vinte e um condutores foram detidos pela Polícia de Segurança Pública nas estradas da Madeira ao longo da última semana. Catorze foram apanhados a conduzir embriagados, seis sem carta de condução e um outro por ter sido novamente apanhado a conduzir quando se encontrava inibido de o fazer no prazo de 12 horas após ter acusado positivo no teste de pesquisa de álcool no sangue.

Entre os dias 18 e 24 de Fevereiro a PSP registou também 50 acidentes de viação, que provocaram 8 feridos ligeiros e um grave.