Uma enorme decepção

1. Não há forma de desligar da guerra na Ucrânia, perpetrada por um gigante impiedoso e astuto, despido de humanidade e dos valores democráticos que devem reger as nações, no caminho da paz e do desenvolvimento. No horizonte, o fantasma de um ataque nuclear e o envolvimento global provocado pela acção narcísica de um líder autoritário, que não poupa património nacional, hospitais, universidades, escolas, creches, residências e, mais chocante ainda, vidas humanas, nomeadamente a de jovens, bebés e idosos indefesos.

O mundo público e privado une-se como nunca para encostar a Rússia às cordas. As sociedades ocidentais mobilizam-se na ajuda ao povo sofrido da Ucrânia, relegado para caves que os protege (até ver) do avanço assassino das tropas comandadas por Putin. À memória, ressurgem as terríveis imagens da ocupação nazi na Segunda Grande Guerra. Não podemos baixar os braços perante a barbárie e todos somos poucos para protestar bem alto que nenhum país pode ser atacado numa lógica expansionista e revisionista de um passado triste. Esta guerra põe a nu a fragilidade da nossa democracia e inaugura uma nova ordem mundial. Estamos a fazer o que nos compete. Portugal respondeu à altura, o governo agilizou procedimentos no apoio aos refugiados, os partidos condenaram a invasão. Bem… nem todos. O Partido Comunista optou por ser a excepção à regra e, enredado num discurso que tem tanto de dúbio como de cínico, não consegue verbalizar, de forma clara, a condenação do agressor. A postura do PCP, da luta contra a ditadura, dos direitos dos trabalhadores, demonstra que a sua reserva mental em relação aos valores básicos da liberdade, à União Europeia, à NATO e aos países ocidentais, agudiza-se em pleno século XXI. Vem com isto apenas comprovar que é o partido que apoia o regime de Nicolás Maduro, o Presidente da Venezuela, e que tem dúvidas sobre se efectivamente a Coreia do Norte é uma ditadura. Estamos mais do que esclarecidos sobre o modus operandi dos comunistas e sobre o seu posicionamento no Mundo. Não é mais do que uma imagem pálida do seu passado lutador. Estará cada vez mais à margem do sistema e reduzido à sua insignificância, para bem da nossa democracia. Shame on you, camaradas! Sobre o Bloco de Esquerda não vale a pena discorrer muito. Insignificante na Região, trilhará igualmente o caminho da indiferença, caso não mude de vida.

Por cá, o Governo Regional e as autarquias estiveram bem nas iniciativas de apoio aos ucranianos. Precisamos de gente como de pão para a boca e todos os que vierem por bem são bem-vindos.

2. O PSD-M, que acaba de sair do seu XVIII Congresso, não vai arriscar nada de novo em relação ao relacionamento que deve manter com a República. É mais do mesmo. Gritaria em vez de diplomacia firme e determinada na defesa dos interesses da Madeira.

A postura de Miguel Albuquerque, imortalizada pelo seu antecessor, com os resultados que todos conhecemos, deve fugir à matriz que tem guiado o partido neste quase meio século de autonomia política. Nenhum governo central, muito menos com maioria absoluta, se amedronta com a berraria da Quinta Vigia. Que o diga Cavaco Silva e Passos Coelho. O partido dominante tem de se despir de preconceitos face a Lisboa e inaugurar um novo tempo, mais racional e menos temperamental.

No discurso inaugural do congresso faltou ao líder visão de futuro. Falou para dentro, ratificando a ‘santa aliança’ com o CDS. Nada de novo sobre a Terra.