Benfica vence Portimonense em jogo 'atribulado' e pressiona Sporting

O Benfica recuperou hoje de um golo de desvantagem para vencer por 2-1 na visita ao Portimonense, num jogo da 25.ª jornada da I Liga de futebol que esteve interrompido durante minutos devido ao arremesso de tochas das bancadas.

Em Portimão, Welinton Júnior adiantou os algarvios aos 25 minutos, antes de o encontro ser interrompido cerca de 10 minutos devido ao arremesso de tochas para o relvado por parte dos adeptos 'encarnados', que protagonizaram a reviravolta no marcador, com golos de Grimaldo (45+7) e Gonçalo Ramos (50).

Graças à segunda vitória consecutiva na I Liga, os benfiquistas passaram a somar 57 pontos no terceiro lugar do campeonato, colocando pressão sobre o segundo classificado Sporting, que tem mais um ponto e hoje recebe o Arouca, enquanto a equipa de Paulo Sérgio, que foi expulso por protestos aos 45-16, é nona, com 29.