O solo pode perder-se?

Sim, o solo perde-se por erosão! A erosão pode ter vários agentes ou causas, como por exemplo, a água ou o vento. Neste artigo, sempre que surgir o termo erosão entenda-se a perda de solo que é provocada pela água, isto é, a erosão hídrica.

A perda de solo é um processo que ocorre naturalmente sem a ação do Homem. No entanto, sendo o Homem um agente modelador da paisagem, a sua intervenção faz com que a erosão ocorra de forma acelerada!

E como se perde o solo? Imagine só, que uma das formas de perda de solo se inicia com o impacto das gotas da chuva em solo desprotegido, isto é, sem cobertura vegetal. As gotas da chuva na sua queda possuem energia e, quando embatem no solo, ela é suficiente para desprender partículas, resultando da sua projeção o salpico. Quem nunca reparou, nas pequenas crateras que se formam no solo descoberto após uma chuvada? Essas partículas destacadas podem depois ser arrastadas pela água da chuva, ocorrendo o seu transporte para outras zonas e a sua posterior deposição. Quantos de nós, quando passeamos pelo campo, não observamos já, em zonas sem vegetação, os sulcos formados pela água, que na sua passagem escava o seu percurso? Esses sulcos formam-se porque o material que lá existia já teria sido destacado e transportado para outro local! Possivelmente, também, já viu na televisão imagens de grandes deslizamentos de terras, após fortes chuvadas, onde vidas humanas se perdem ou são colocadas em risco! O Homem também é, um agente de erosão, já que mobiliza o solo para a instalação de novas culturas ou no maneio das instaladas, alterando, consequentemente, a estrutura do solo!

Mas este assunto será assim tão importante? Não vou responder a esta questão, deixando que cada leitor faça o seu juízo, coloco, no entanto, apenas algumas questões. Há cada vez mais população? São necessários cada vez mais alimentos? Onde se semeiam e plantam grande parte desses alimentos? A terra arável no nosso planeta está a diminuir?

A perda de solo tem consequências a vários níveis, dado que degrada os solos, dá-se a perda da sua fertilidade, provoca o assoreamento das barragens, entre muitas outras!

Mas, o que podemos fazer para evitar a erosão? Devemos garantir que os solos possuem revestimento vegetal, principalmente na época das maiores chuvas. Desta forma, evita-se o impacto das gotas da chuva diretamente no solo, sendo a velocidade de embate menor, o que evita o destacamento de partículas e, assim, garantimos que o solo mantenha a sua estabilidade. Também sabemos que quando há cobertura vegetal, as plantas presentes fazem com que o solo esteja mais agregado, já que o fixam com as suas raízes, evitando o seu destacamento e o seu posterior arrastamento. Por fim, sempre que seja necessário mobilizar o solo, o método de mobilização a utilizar deverá ser aquele que promova um menor impacto no solo.