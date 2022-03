Madeira regista mais três mortes associadas à covid-19

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) reporta hoje, dia 20 de Março, mais três mortes com covid-19, elevando assim para 223 o número de vítimas associadas às doença no arquipélago.

De acordo com o mais recente Boletim de Internamento, estão hoje internadas 82 pessoas infectadas com o novo coronavírus (mais uma do que no dia anterior).

A assinalar que há um menor nos cuidados intensivos.