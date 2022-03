Número de hóspedes entrados em Fevereiro é igual ao de 2019

"Nos primeiros dados para o sector de alojamento turístico da Região, referentes ao mês de Fevereiro de 2022, estima-se a entrada de 91,1 mil hóspedes nos estabelecimentos, correspondente a 455,8 mil dormidas, o que se traduz em variações homólogas muito expressivas, de +666,2% e de +674,1%, respetivamente", conta esta manhã a DREM. "Em Fevereiro de 2021, a actividade turística registou apenas 11,9 mil hóspedes entrados e cerca de 58,9 mil dormidas".

De acordo com a Direcção Regional de Estatística da Madeira, "estabelecendo uma comparação entre Fevereiro de 2022 e Fevereiro de 2019 (período pré-pandémico), observa-se que o número de hóspedes entrados foi semelhante enquanto as dormidas revelaram-se inferiores em 15,8%. No entanto, importa realçar que foram contabilizados mais hóspedes entrados em Fevereiro de 2020 (99,0 mil) do que no período de referência (91,1 mil)", o que atesta que 2020 tinha começado de forma bem melhor, mas que a realidade a partir de Março viria a marcar, até hoje, a actividade turística.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Fevereiro de 2022, apresentaram um aumento de 869,6%, uma variação mais expressiva que a verificada a nível nacional (+527,1%)", acrescenta a DREM.