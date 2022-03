Nos discursos de abertura da ‘Conferência sobre o Futuro da Europa: turismo, educação, cultura, juventude e desporto’, que se realiza no auditório do Museu da Electricidade, Marco Teles, coordenador do Europe Direct Madeira, destacou que grande parte da população não sente que tem voz nos centros de decisões europeias, de acordo com os resultados do euro barómetro.

“42% dos portugueses dizem que a sua voz não conta na União Europeia e isto, obviamente, é um elemento que tem de ser corrigido.

No entanto, em sentido inverso, o dirigente salientou que 77% dos portugueses reconhecem que fazer da União Europeia “é algo extremamente positivo” e 88% da população nacional considera “que Portugal beneficiou muito” com a sua presença entre os países-membros da União Europeia.