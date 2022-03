Colisão frontal causa 22 mortos e 38 feridos na Tanzânia

Uma colisão frontal entre um carro e um autocarro no leste da Tanzânia causou, na sexta-feira, 22 mortos e 38 feridos, anunciou a Presidência da Tanzânia.

A Chefe de Estado, Samia Suluhu Hassan, deu as condolências aos familiares das vítimas, em comunicado, e pediu aos condutores para respeitarem as regras de trânsito numa mensagem publicada na rede social Twitter.

O acidente aconteceu por volta das 16:30, hora local, perto da cidade de Melela Kibaoni, na região de Morogoro, a cerca de 200 quilómetros a oeste da capital económica Dar es Salaam, adiantou a Presidência.

"O motorista do camião, que viajava do porto de Dar es Salaam para a República Democrática do Congo, estava a ultrapassar uma moto quando colidiu frontalmente com o carro que vinha em sentido contrário", disse um polícia regional de Morogoro, Fortunatus Muslim, que atribuiu à condução descuidada do motorista a causa do acidente.