Marcelo Rebelo de Sousa deseja "muito sucesso" a todos neste "novo ciclo"

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, desejou hoje que "todos os que estão envolvidos neste novo ciclo tenham muito sucesso", num momento em que decorria a votação para presidente da Assembleia da República.

Em declarações aos jornalistas, no fim de um passeio de elétrico em Lisboa com a sua homóloga grega, Katerina Sakellaropoulou, e com o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se impressionado com o turismo, que apontou como "bom sinal para a economia".

"Eu espero que todos os que estão envolvidos neste novo ciclo tenham muito sucesso, porque se o parlamento tiver sucesso e o Governo tiver sucesso é o sucesso de Portugal. E nós bem precisamos, depois de dois anos de pandemia e depois de uma guerra que desejamos que acabe rapidamente, que tenhamos sucesso", afirmou.

O Presidente da República manifestou a esperança de que "Portugal como um todo consiga recuperar -- como toda a Europa e o mundo -- dos efeitos da pandemia, dos efeitos da guerra" na Ucrânia.

Junto ao Miradouro de Santa Luzia, o chefe de Estado assinalou a quantidade de pessoas que viu hoje no centro histórico da capital: "Que tenhamos anos realmente sejam um bocadinho como isto. Fiquei surpreendido com o turismo hoje, é impressionante o que mudou em quinze dias, três semanas. Isso é bom sinal".

Enquanto a Presidente da República Helénica e restante comitiva se afastavam, já dentro das viaturas, Marcelo Rebelo de Sousa declarou-se convicto de que "os portugueses vão ter muito sucesso, a Grécia vai ter muito sucesso" e as relações bilaterais também.

O chefe de Estado falou ainda sobre o jogo de futebol de hoje à noite entre Portugal e a Macedónia do Norte para acesso ao Mundial de 2022, no Qatar, considerando que a seleção portuguesa vai defrontar um adversário que "é difícil, porque ganhou à Itália e à Alemanha".

"Vai ser um jogo muito, muito, muito difícil. Mas estou lá a dar força. Vamos lá a ver. Temos de ganhar. Ali é, como dizia o [antigo selecionador de Portugal] Scolari, mata-mata", acrescentou.

Hoje teve início a XV Legislatura, quase dois meses depois das legislativas de 30 de janeiro, que o PS venceu com maioria absoluta. O processo foi mais demorado devido à repetição de eleições no círculo da Europa, determinada pelo Tribunal Constitucional por terem sido misturados votos válidos com votos nulos em 151 mesas de voto.

Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa falava decorria no parlamento a votação para presidente da Assembleia da República, cargo ao qual se candidatou Augusto Santos Silva, ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que hoje assumiu o lugar de deputado do PS eleito pelo círculo de Fora da Europa.

O XXIII Governo Constitucional, chefiado por António Costa, tomará posse na quarta-feira às 17:00, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

Segundo o mapa oficial da Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicado em Diário da República no sábado, 26 de março, o PS venceu as legislativas de 30 de janeiro com 2.302.601 votos, 41,38% do total, e elegeu 120 dos 230 deputados.

O PSD ficou em segundo lugar, com 77 eleitos, e o Chega conseguiu a terceira maior bancada, com 12 deputados, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com 8, o PCP, com seis, o BE, com cinco, o PAN, com um, e o Livre, também com um.